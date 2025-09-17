中国【車市場の注目ポイント】自動運転はＥ２Ｅへ傾斜第11回車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター通信統計関連トピックス・特集・連載もっと知りたい！中国自動車市場の注目ポイント自動車統計北京の１～８月経済統計、鉱工業は6.1％増中国北京経済マクロ経済統計NEW【車市場の注目ポイント】自動運転はＥ２Ｅへ傾斜 第11回中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計NEW２位争い、商用車で上積み 25年上期、ＥＶ普及と変化（下）タイ車両統計自動車電機NEW７月の流通業売上高、５％増の1564億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW７月ゴム生産量、前月比36.7％増の3.6万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産NEWもっと知りたい！中国自動車市場の注目ポイント【車市場の注目ポイント】自動運転はＥ２Ｅへ傾斜 第11回中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW【車市場の注目ポイント】自動運転分野のプレーヤー 第10回中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信【車市場の注目ポイント】自動運転の現状と課題 第９回中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運政策・法律・規制【車市場の注目ポイント】中国メーカーの海外展開 第８回中国車両貿易自動車環境【車市場の注目ポイント】中国勢の地域別の海外展開 第７回中国車両貿易自動車【車市場の注目ポイント】海外に打って出る中国勢 第６回中国車両貿易自動車設備投資環境政策・法律・規制中国の最新ニュース主要経済指標の伸び鈍化続く ８月に好悪材料、投資弱含み中国経済マクロ経済統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食「iPhoneエア」の発売延期、認可待ちか中国ＩＴ電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEW東莞市が低空経済の推進策、補助金活用中国広東運輸その他製造インフラ設備投資建設・プラント空運政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ