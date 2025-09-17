ベトナム【ＪＣＢ】28年に会員500万人へ「越は重点国」、法人カードも独自PICK UP金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム日本金融一般関連トピックス・特集・連載ＪＣＢのベトナム内需開拓ＪＣＢのベトナム内需開拓【ＪＣＢ】28年に会員500万人へ 「越は重点国」、法人カードもベトナム金融金融一般NEW【ＪＣＢ】普段使いのクレカ目指す 日系店舗、Ｚａｌｏとタッグベトナム金融金融一般その他サービス小売り外食・飲食ベトナムの最新ニュース日系土産店スターキッチン、ハノイに出店ベトナム食品食品・飲料バクニン省、ゴルフ場新都市区を承認ベトナム建設不動産建設・プラント観光スポーツNEWベトナム国営通信、設立80年ホーチミン勲章ベトナム媒体娯楽メディア各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ