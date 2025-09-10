アジア【マーケット】為替 2025/09/10（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/09/10アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/09/10（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/09/09アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/09（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/09/08アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/08（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースＥＵ産豚肉ダンピング認定、ＥＶ関税に対抗措置中国農水貿易自動車食品・飲料農林・水産政策・法律・規制猛暑影響、ＳＮＳも後押し＝冷たいコーヒー人気アジア食品食品・飲料農林・水産環境外食・飲食NEW【マーケット】為替 2025/09/08（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港ベーカリーが「両ソウ飯」独自PICK UPサービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW台湾日系、先端材料で協業探る独自PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造イベントNEW韓国「日韓関係の鍵は日本側に」PICK UP政治マクロ経済政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ