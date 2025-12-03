新車販売、11月は6.9％減

台湾新車販売、11月は6.9％減25年は前年比１割減もPICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計政策・法律・規制自動車統計小鵬汽車の11月新車販売、19％増の3.7万台中国広東車両統計自動車NEW吉利汽車の11月販売、単月過去最高台数に中国浙江車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の11月販売、２倍の3.2万台中国北京車両統計自動車政策・法律・規制NEW賽力斯の11月販売36％増、８カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEWＮＩＯの11月販売、76％増の3.6万台中国上海車両統計自動車NEW奇瑞集団の11月販売、2.8％減の27万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW台湾の最新ニュース第３原発再稼働、経済部長「最速で28年」台湾公益ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW独メルク、高雄で半導体材料拠点の開所式台湾化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般建設・プラントNEW国民党団、早急な原発再稼働求める台湾公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ