事業拡大意欲が最低更新

中国事業拡大意欲が最低更新ジェトロ調査、利益は改善へPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本米国その他製造小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易政策・法律・規制設備投資貿易統計貿易の不確実性、「マイナス影響」は３割中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW奇瑞集団の11月販売、2.8％減の27万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW吉利汽車の11月販売、単月過去最高台数に中国浙江車両貿易統計自動車NEW上汽の11月販売４％減、11カ月ぶりマイナス中国上海車両貿易統計自動車NEWＥＵ企業、中国の輸出管理で「供給網混乱」中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW事業拡大意欲が最低更新 ジェトロ調査、利益は改善へ中国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国の最新ニュース上汽の11月販売４％減、11カ月ぶりマイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW日産が新ＰＨＶ「Ｎ６」発売、再浮上へ現地開発中国車両自動車NEW【月次リポート】華北・東北（11月）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ