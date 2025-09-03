８月の乗用車販売、首位スズキは8.2％減

インド８月の乗用車販売、首位スズキは8.2％減車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車二輪車統計貿易自動車統計吉利の８月販売、38％増の25万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW鴻蒙智行の８月販売、32％増の4.5万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW理想汽車の８月販売、４割減の2.8万台中国北京車両統計自動車NEW奇瑞集団の８月販売15％増、輸出は過去最高中国安徽車両統計自動車NEWＮＩＯの８月販売は過去最高、「楽道」好調中国上海車両統計自動車NEW貿易統計上港集団、25年中間期は５％減益中国上海運輸統計決算海運NEW吉利の８月販売、38％増の25万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW上汽の８月販売41％増、８カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の８月販売、２割増の11.6万台中国河北車両貿易統計自動車NEW【ニューストップ５】2025年８月台湾経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機電力・ガス・水道建設・プラント環境事件政治一般政策・法律・規制選挙外交NEWクラン港、初の世界10位入り コンテナ取扱量、24年は４％増マレーシア運輸マクロ経済貿易統計海運政策・法律・規制NEWインドの最新ニューステイクオフ：インドに呼ばれし者が、…インド社会社会一般NEWテイクオフ：「Ｋ―ＰＯＰアイドルに…インド社会娯楽社会一般文化・宗教小売りデリー政府、保留のＧＳＴ還付金を支払いへインド経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国上期のＭ＆Ａ取引額５割増PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資政策・法律・規制NEW香港香港が技術集積地ランク首位PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾新車販売、６カ月ぶり低水準PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ