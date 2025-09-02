ライオン参入、30年までに売上高10億ルピーへ

インドライオン参入、30年までに売上高10億ルピーへ日系企業進出製造国・地域インド業種製造関連タグタイインドネシアインド日本その他製造小売り設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出グラフィット、電動二輪普及で実証事業へバングラデシュ車両自動車二輪車車部品ライオン参入、30年までに売上高10億ルピーへインド製造その他製造設備投資雇用・労務小売りトリケミカル、安徽に半導体材料合弁中国安徽ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造設備投資東洋製缶、広州にスペアパーツ販社中国広東製造その他製造卸売り技研製作所、西部アーメダに連絡事務所設置インド建設その他製造機械ガラス・セメントインフラ建設・プラント化学品の日星産業、首都に現法設立マレーシア化学貿易化学一般卸売りその他サービスインドの最新ニュース【勃興 半導体】セミコン開幕へ、350社参加 欧米やアジア33カ国、４日までインドＩＴマクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交テイクオフ：米国との貿易摩擦が激化…インド社会マクロ経済貿易卸売り社会一般政治一般外交小売りＡＰ州商工会議所、エビ産業の保護を要請インド農水マクロ経済貿易農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国25年中間期、３年ぶり増益PICK UP経済マクロ経済統計決算自動車電機保健医療医薬品バイオその他製造金融一般設備投資証券不動産政策・法律・規制香港男女の人口差、約70万人にPICK UP社会統計社会一般台湾製紙３位・栄成が工場売却PICK UP製造紙・パルプ各国・地域のトップ記事一覧へ