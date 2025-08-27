化学品の日星産業、首都に現法設立

マレーシア化学品の日星産業、首都に現法設立日系企業進出PICK UP化学NEW国・地域マレーシア業種化学関連タグマレーシアシンガポールインドネシア日本化学一般卸売りその他サービス貿易関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出化学品の日星産業、首都に現法設立マレーシア化学貿易化学一般卸売りその他サービスNEW化学品の日星産業、駐在員事務所を開設インドネシア化学貿易化学一般卸売りNEW井上石灰工業、青島にゴム材料の合弁中国山東製造その他製造ゴム・皮革設備投資建設・プラントダイコクドラッグ、海外１号店をオープン香港商業食品・飲料保健医療医薬品小売り歯愛メディカル、ベトナム企業に出資ベトナム医薬保健医療車部品の三井屋工業、地場と合弁インド車両自動車設備投資雇用・労務車部品マレーシアの最新ニュースエアアジアＸ、４～６月期は純利益7.3倍マレーシア運輸決算空運NEW新たな車両安全規則を検討、国連基準に準拠マレーシア車両マクロ経済自動車インフラ陸運政策・法律・規制車部品パナソニック現法、４～６月期は56％減益マレーシア電機決算電機その他製造NEW各国・地域のトップ記事台湾ＡＩ特需で航空貨物好調PICK UP運輸統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター空運NEW韓国ビジネスパーソンに優先入国観光観光政策・法律・規制NEWタイ『ジュラシック』施設が出足好調独自PICK UP社会観光娯楽社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ