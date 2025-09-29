フォスター電機、四輪車向けスピーカー製造へ

インドフォスター電機、四輪車向けスピーカー製造へ日系企業進出電機NEW国・地域インド業種電機関連タグインド日本自動車車部品電機精密機器機械不動産建設・プラント電子・コンピューター設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出フォスター電機、四輪車向けスピーカー製造へインド電機自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品NEW化学品輸送ＮＲＳ、ホーチミン市に営業所ベトナム運輸石油・石炭・ガス倉庫陸運山洋電気、ハノイに駐在員事務所ベトナム製造電機その他製造精密機器ＴＭＥＩＣ、ホーチミンに新会社を設立ベトナム電機電機保土谷化学の地場子会社、上場準備を開始韓国ＩＴＩＴ一般その他製造精密機器証券象印マホービン、ソウルに販売子会社設立韓国製造その他製造小売りインドの最新ニュース外相、対米交渉で「レッドライン」は譲らずインド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW三菱鉛筆、現地生産を開始インド製造その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りアショカビルドコン、州道ＪＴＣＬの株取得インド運輸インフラ証券陸運各国・地域のトップ記事台湾ヤゲオ、芝浦電子を子会社にPICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券車部品NEWタイ「次の地震」備える投資拡大独自PICK UP建設インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般災害NEWベトナム３Ｑ成長率8.23％、好調持続PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ