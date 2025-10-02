ＴＭＥＩＣ、ホーチミンに新会社を設立

ベトナムＴＭＥＩＣ、ホーチミンに新会社を設立日系企業進出電機国・地域ベトナム業種電機関連タグベトナム日本電機関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ＴＭＥＩＣ、ホーチミンに新会社を設立ベトナム電機電機保土谷化学の地場子会社、上場準備を開始韓国ＩＴＩＴ一般その他製造精密機器証券象印マホービン、ソウルに販売子会社設立韓国製造その他製造小売りエレウノ、中古車売買アプリを東南ア展開タイサービス自動車ＩＴ一般その他サービスジェネレーションパス、青島に販促会社中国山東商業ＩＴ一般繊維小売り50億円投じ日本式の介護施設 ナンブ、第１弾をセブで27年開業フィリピンサービス保健医療その他サービスベトナムの最新ニュース９月ＰＭＩ横ばいの50.4、楽観圏３カ月連続ベトナム経済マクロ経済統計26年最低賃金、地域区分を一部調整ベトナム経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制イオン、フンイエン省に総合スーパー初出店ベトナム商業食品・飲料小売り各国・地域のトップ記事台湾「安定した中台関係」を要望PICK UP経済マクロ経済貿易教育政策・法律・規制韓国９月の輸出12.7％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計タイアラヤの工業団地、企業が続々建設設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事一覧へ