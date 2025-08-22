〔セブ通信〕コルドバの淡水化施設、年内供給開始

フィリピン〔セブ通信〕コルドバの淡水化施設、年内供給開始公益NEW国・地域フィリピン業種公益関連タグフィリピン建設・プラント電力・ガス・水道インフラ環境関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕コルドバの淡水化施設、年内供給開始フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境NEW〔セブ通信〕アーサランド、25億ペソで用地確保フィリピン建設不動産建設・プラント〔セブ通信〕国内初の浮体式メガソーラーが稼働フィリピン公益鉱業インフラ電力・ガス・水道環境〔セブ通信〕高速バス、９月に試験運行開始フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運〔セブ通信〕Ｍジェン、蓄電施設整備へフィリピン公益電力・ガス・水道建設・プラント〔セブ通信〕トップライン、フェニックスの給油所買収へフィリピン資源石油・石炭・ガスフィリピンの最新ニュース首都圏住宅、空室率が上昇 26年から低下予測、コリアーズフィリピン建設統計不動産NEWパラワンに天然水素、エネルギー省調査で確認フィリピン資源石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制比邦人射殺、警視庁が捜査フィリピン社会社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事中国コンサート４日で20万人動員PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス陸運空運観光娯楽メディアスポーツイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港政府がスポーツ協賛を厳格化PICK UP経済マクロ経済観光スポーツイベント政策・法律・規制NEW台湾サーバーの対米輸出が急成長独自PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ