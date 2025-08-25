ドイモイ2.0で７％成長持続、三菱ＵＦＪ

ベトナムドイモイ2.0で７％成長持続、三菱ＵＦＪ経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本金融一般マクロ経済ＧＤＰ25年の景況予測が小幅に悪化 業種・地域にばらつき、日系調査中国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品東亜銀、中間決算は14％増益香港金融マクロ経済決算金融一般７月の成長率3.5％予測、台総院が電力消費で台湾経済マクロ経済統計電力・ガス・水道ＧＤＰ30年１人当たり8500ドルに、財務省ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制財政ドイモイ2.0で７％成長持続、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済金融一般小売り大手の地方開拓続く 上期決算、ジャワ島減収の企業もインドネシア商業マクロ経済統計決算小売りベトナムの最新ニュースゴルフ観光、市場規模が３年で７割成長ベトナム観光観光繊維商社ヤギが越で内販拡大 生地を備蓄販売、短納期を実現ベトナム繊維繊維サベコ、ホーチミン工場の1.3倍拡張を計画ベトナム食品食品・飲料各国・地域のトップ記事香港飲食が域外労働者継続を希望PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食中国25年の景況予測が小幅に悪化PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品台湾総統、原発再稼働に柔軟姿勢PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙各国・地域のトップ記事一覧へ