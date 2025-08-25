製造業の設備稼働率、４～６月は82.5％

マレーシア製造業の設備稼働率、４～６月は82.5％製造国・地域マレーシア業種製造関連タグマレーシアその他製造マクロ経済統計自動車統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～７月は2.4％増中国広東経済マクロ経済統計電動車充電設備、１～７月の設置数が93％増中国車両統計自動車電力・ガス・水道車部品７月の電力消費が１兆ｋＷｈ、初の大台超え中国公益統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資社会一般トヨタ、電動ＳＵＶを再販売 大幅値下げし初年度は6000台目標タイ車両統計自動車ホンダ、タイで新型アコードを発表タイ車両統計自動車イベントマレーシアの最新ニュース不動産アイボリー上場廃止へ、再建延長却下マレーシア建設証券不動産建設・プラント事件ゴム手袋コッサン、１～６月期は減収増益マレーシア製造決算医薬品その他製造ゴム・皮革ＲＭ１＝34.9円、＄１＝ＲＭ4.22（21日）マレーシア金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港飲食が域外労働者継続を希望PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食中国25年の景況予測が小幅に悪化PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品台湾総統、原発再稼働に柔軟姿勢PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙各国・地域のトップ記事一覧へ