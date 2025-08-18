【フィリピン為替情報】米比経済指標結果に右往左往

フィリピン【フィリピン為替情報】米比経済指標結果に右往左往金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】米比経済指標結果に右往左往フィリピン金融マクロ経済金融一般NEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安に迫るフィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】米ドル買い戻し機運高まり、57ペソ台まで上伸フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】中東情勢巡り乱高下後、56ペソ台半ばで推移フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】今後の急激なペソ安にブレーキフィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】２会合連続で利下げに踏み切るかに注目フィリピン金融マクロ経済金融一般フィリピンの最新ニュース首都圏の建材価格、７月は卸売り0.3％下落フィリピン建設統計建設・プラントNEWアヤラ、セブの商業施設３カ所を改装・新設フィリピン商業設備投資不動産建設・プラント小売りNEW物流ＤＨＬ、セブの拠点を移転拡張フィリピン運輸貿易倉庫空運NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国７月の経済指標が伸び鈍化PICK UP経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾25年の成長率予想を上方修正PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ