豪準備銀、0.25％利下げ

オーストラリア豪準備銀、0.25％利下げ生産性向上は減速予想経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計貿易雇用・労務貿易統計車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制７月の中小企業景況感、0.5ポイント改善香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食機械設備輸出、伸び率は台湾元建てで大幅減台湾製造貿易統計その他製造機械政策・法律・規制１～７月の貿易額、16.5％増の363億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計６月ゴム生産量、前月比5.9％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産オーストラリアの最新ニューステイクオフ：ある夜、友人と夕食を楽…オーストラリア社会社会一般豪企業、リテールメディアへの投資拡大計画オーストラリア媒体メディア小売り【ビジネス法最前線】第403回 労働法（同一労働・同一賃金） ＦＷＣによる同一労働・同一賃金に関する近時の決定オーストラリア経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国車輸入が16年ぶり低水準かPICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港ペットボトル飲料に尿、63歳男を逮捕PICK UP社会食品・飲料社会一般事件小売り台湾重複関税回避に焦点、米協議PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料機械農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ