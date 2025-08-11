NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    ペナン州、デジタル経済５カ年計画を発表

    ＩＴ
    国・地域
    マレーシア
    業種
    ＩＴ
    関連タグ

    ＧＤＰ

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー