７月ＣＰＩ上昇率は1.54％、４カ月ぶり拡大

台湾７月ＣＰＩ上昇率は1.54％、４カ月ぶり拡大経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＣＰＩ７月ＣＰＩ上昇率は1.54％、４カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計NEW消費者物価、７月0.7％下落 下げ幅拡大、４カ月連続マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW７月物価3.19％上昇、前月比もプラスベトナム経済マクロ経済NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第24幕＞風を掴んだ米ドルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW準備銀、４会合ぶり政策金利据え置きインド金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（７月）中国経済マクロ経済台湾の最新ニュースＴＳＭＣ元従業員ら拘束、２ナノ情報漏えいか台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件NEW【ニューストップ５】2025年７月台湾経済マクロ経済電動車のナンバー使用税免除、29年まで延長へ台湾車両自動車二輪車政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事香港キャセイが投資拡大、777型14機を追加購入PICK UP運輸決算空運観光NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】20％の数字だけでは測れない独自PICK UP経済マクロ経済貿易電子・コンピューター農林・水産雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交NEW韓国電池３社が２Ｑ決算で明暗PICK UP車両決算自動車化学一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ