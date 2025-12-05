下位所得層物価、６カ月連続でマイナス

フィリピン下位所得層物価、６カ月連続でマイナス経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン食品・飲料外食・飲食観光マクロ経済統計ＣＰＩ下位所得層物価、６カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料観光外食・飲食NEW消費者物価、11月は1.5％上昇 ４カ月ぶり鈍化、追加利下げへフィリピン経済マクロ経済統計NEW11月ＣＰＩは1.23％上昇、２カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計食品・飲料11月物価3.58％上昇、台風後の豪雨が影響ベトナム経済マクロ経済統計中銀利下げ、5.25％に ３会合ぶり、0.25ポイント引き下げインド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制11月のＣＰＩ、８カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース比商議所、次期会頭にＥＭＳグループ会長フィリピン経済マクロ経済NEW外貨準備、11月末は1110億ドルに増加フィリピン金融マクロ経済統計金融一般NEW５日為替：＄１＝58.935ペソ（↑）フィリピン金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事中国11月の輸出がプラス回復PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港最大政党の得票数が大幅減PICK UP政治社会一般事件政治一般選挙災害NEW台湾パソコン最大30％値上げ予想PICK UPＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ