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    フォーテスキュー、豪米でグリーン水素中止

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    オーストラリアの資源大手フォーテスキューは、米アリゾナ州で計画していた、再生可能エネルギー由来のグリーン水素プロジェクトを棚上げすると発表した。背景に、トランプ米大統領による米国の脱炭素政策の後退がある。

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