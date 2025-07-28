フォーテスキュー、豪米でグリーン水素中止

オーストラリアフォーテスキュー、豪米でグリーン水素中止資源NEWオーストラリアの資源大手フォーテスキューは、米アリゾナ州で計画していた、再生可能エネルギー由来のグリーン水素プロジェクトを棚上げすると発表した。背景に、トランプ米大統領による米国の脱炭素政策の後退がある。国・地域オーストラリア業種資源関連タグオーストラリア米国鉱業電力・ガス・水道オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕豪首相、イスラエルを国際法違反と非難オーストラリア政治政治一般外交NEWＷＡ当局、迂回水路費用で鉄鉱石大手と協議オーストラリア運輸貿易鉱業インフラ海運政策・法律・規制〔政治スポットライト〕豪北部で大規模要塞を＝米シンクタンク提言オーストラリア政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事香港新世界の空港周辺開発に暗雲PICK UP建設不動産建設・プラント空運観光娯楽小売り外食・飲食NEW中国上期の工業企業利益が不調PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業設備投資政策・法律・規制NEW台湾台湾民意、リコールにＮＯPICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ