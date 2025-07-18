日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月17日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年07月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月15日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般米卸売物価2.3％上昇、伸び率予想下回る米国経済マクロ経済自動車食品・飲料小売りNEWルノーが暫定ＣＥＯ任命、デメオ氏が退任欧州車両自動車各国・地域のトップ記事中国中小景況感が一転悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港３ＣＯＩＮＳが香港進出日系企業進出独自PICK UP商業小売りNEW台湾ＴＳＭＣ、25年予測上方修正PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ