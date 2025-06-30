１～５月のサービス貿易、7.7％増の3.2兆元

中国１～５月のサービス貿易、7.7％増の3.2兆元経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国その他サービス観光マクロ経済統計貿易貿易統計１～５月のサービス貿易、7.7％増の3.2兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW陝西の１～５月ＮＥＶ輸出台数、全国３位中国陝西車両貿易統計自動車NEW生産者物価、６月は４％下落タイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW消費者物価、６月0.25％下落 ３カ月連続マイナス、原油安でタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW１～５月の履物輸出、37％増の8.4億米ドルカンボジア繊維貿易統計繊維NEW［資料］インドネシア二輪車販売・輸出台数インドネシア車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW中国の最新ニュース上期のコロナ感染105万例、６月に減少傾向中国社会統計保健医療社会一般６月の外貨準備高、６カ月連続増加中国金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般政策・法律・規制NEW電子ペーパーの競争激化、キンドル撤退で中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信機械メディア小売りNEW各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ