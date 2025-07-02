日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月01日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年07月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年07月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月27日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース自動車への再生材利用拡大、デンソー・ホンダ日本車両自動車環境NEW【月次リポート】自動車ニュース（25年６月） ＣＡＴＬのインドネシア電池工場が着工、30万台分アジア車両自動車ＩＴ一般陸運更新食品ロス量年464万トン、最小値更新日本食品食品・飲料環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ