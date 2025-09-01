ＢＹＤの中間期、過去最高に

中国ＢＹＤの中間期、過去最高にＲ＆Ｄ費用が純益２倍の規模PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般統計貿易設備投資決算自動車統計ＢＹＤの中間期、過去最高に Ｒ＆Ｄ費用が純益２倍の規模中国車両貿易統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品NEW【タイ経済統計】2025年７月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光NEW25年７月のタイ新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW７月新車販売5.8％増、４カ月連続プラスタイ車両統計自動車NEW【中国自動車ランキング】７月中国車両統計自動車民間上位500社、京東が４年連続首位中国経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務貿易統計１～７月の物流総額5.2％増、消費財が伸び中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運NEW１～７月の鉄道貨物輸送、過去最高を更新中国運輸統計インフラ設備投資陸運海運空運NEWＢＹＤの中間期、過去最高に Ｒ＆Ｄ費用が純益２倍の規模中国車両貿易統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品NEW７月の香港ドル預金２％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEW24年の就業者数、コロナ前から4.6％減香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【タイ経済統計】2025年７月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光NEW中国の最新ニュース７月の地方債発行、７割増の1.2兆元中国経済統計インフラ金融一般設備投資建設・プラント政策・法律・規制財政ＶＷ、成都に「ジェッタ」ブランドの新会社中国四川車両自動車設備投資NEW国有企業利益、１～７月は3.3％減中国経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事香港域外労働者巡り飲食店を処分PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食NEW中国ＢＹＤの中間期、過去最高にPICK UP車両貿易統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品NEW台湾現金１万元支給、立法院可決PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ