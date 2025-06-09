ホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる

中国ホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタの５月販売6.8％増、４カ月プラス中国車両統計自動車NEW日産の５月販売9.7％減、下げ縮小中国車両統計自動車NEWホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる中国車両統計自動車NEW中国でＥＶ１万７千台受注、日産＝発売１カ月中国車両自動車スズキ、「フロンクス」の販売2000台目標タイ車両貿易自動車日野自、ユーロ５準拠トラックの生産開始マレーシア車両自動車環境自動車統計トヨタの５月販売6.8％増、４カ月プラス中国車両統計自動車NEW日産の５月販売9.7％減、下げ縮小中国車両統計自動車NEW買い替え補助金打ち切る地域も、枠消化か中国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制財政小売りNEWホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる中国車両統計自動車NEW大湾区ＭＳが閉幕、過去最多の89万人が来場中国深セン車両統計自動車イベントNEW５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW中国の最新ニュース５月ＰＰＩ3.3％下落、23年８月以降で最大中国経済マクロ経済統計NEW産業機器の易思維、科創板上場へ始動中国浙江製造自動車その他製造機械証券陸運車部品NEWＢＹＤ、今後５年で自動運転システム強化へ中国深セン車両自動車ＩＴ一般NEW各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ