５月ＣＰＩは0.1％下落、４カ月連続

中国５月ＣＰＩは0.1％下落、４カ月連続経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ５月ＣＰＩは0.1％下落、４カ月連続中国経済マクロ経済統計NEW消費者物価、５月0.57％下落 ２カ月連続マイナス、景気減速でタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制５月物価が前月比プラス、２カ月連続ベトナム経済統計下位所得層の物価、５月は横ばいフィリピン経済マクロ経済統計消費者物価、５月は1.3％上昇 伸びさらに鈍化、追加利下げ予測フィリピン経済マクロ経済食品・飲料電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制小売り準備銀、0.5ポイント利下げ ３会合連続、「サプライズ緩和」インド経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産金融一般証券保険社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食自動車統計トヨタの５月販売6.8％増、４カ月プラス中国車両統計自動車NEW日産の５月販売9.7％減、下げ縮小中国車両統計自動車NEW買い替え補助金打ち切る地域も、枠消化か中国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制財政小売りNEWホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる中国車両統計自動車NEW大湾区ＭＳが閉幕、過去最多の89万人が来場中国深セン車両統計自動車イベントNEW５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW中国の最新ニュース【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（５） 第987回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW源電新能源、杭州に固体電池の生産拠点中国浙江製造その他製造電力・ガス・水道設備投資NEW太陽電池部材の日御光伏、香港上場を申請中国江蘇製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造証券NEW各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ