１人当たりＧＤＰ向上の必要性、ＷＥＦ元幹部

インド１人当たりＧＤＰ向上の必要性、ＷＥＦ元幹部経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド日本マクロ経済統計ＧＤＰ家計債務、適正水準遠く 対ＧＤＰ比88％、景気下押しタイ経済マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰ向上の必要性、ＷＥＦ元幹部インド経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（６～８日付）中国経済マクロ経済消費者物価、５月0.57％下落 ２カ月連続マイナス、景気減速でタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制１～４月の外国人入国者、16％増の240万人カンボジア観光統計観光26～30年の経済成長率、５％以上を目標にラオス経済マクロ経済政策・法律・規制インドの最新ニュースがん治療のＴＭＣ、医療機器ウィプロと提携インド医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品アディティヤビルラ、米国の化学工場を買収インド化学食品・飲料化学一般その他製造建設・プラント日本と中国の不溶性硫黄に反ダンピング関税インド製造その他製造ゴム・皮革政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ