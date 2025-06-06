日本【マーケット情報】商品市況（2025年06月05日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月05日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月05日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース日本車４社の米販売４％増、駆込み需要に陰りも米国車両自動車出生数が初の70万人割れ、出生率最低1.15日本社会統計社会一般NEW【アジア・豪州経済統計】2025年６月アジア経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事中国コンビニ業界の経営環境悪化PICK UP商業統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食更新香港蒸留酒の輸入額がワイン超えPICK UP食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制財政外食・飲食NEW台湾就職希望、直近６年の最高PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ