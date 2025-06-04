香港【月次リポート】香港（５月）経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ車部品その他製造金融一般証券外食・飲食マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載香港の月次リポートＧＤＰ一行ニュース（３日付）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（５月）香港経済マクロ経済統計その他製造金融一般証券車部品外食・飲食NEW来年の最低賃金、３％上昇か台湾経済マクロ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW【月次リポート】台湾（５月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（５月）韓国経済マクロ経済政治一般NEW【月次リポート】タイ（５月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属設備投資建設・プラント陸運環境政策・法律・規制財政外交NEW貿易統計長安汽車の５月販売8.5％増、プラス転換中国重慶車両貿易統計自動車NEW奇瑞の５月販売９％増、３カ月連続20万台超中国安徽車両貿易統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、５月は21％増中国広西車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、８カ月ぶりに50下回る中国経済マクロ経済貿易統計その他製造雇用・労務政策・法律・規制NEW上汽の５月販売10.2％増、５カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW【月次リポート】香港（５月）香港経済マクロ経済統計その他製造金融一般証券車部品外食・飲食NEW香港の月次リポート【月次リポート】香港（５月）香港経済マクロ経済統計その他製造金融一般証券車部品外食・飲食NEW【月次リポート】香港（４月）香港経済マクロ経済貿易金融一般証券海運空運政治一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（３月）香港経済マクロ経済海運空運娯楽スポーツイベント政治一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政【月次リポート】香港（１月）香港経済マクロ経済空運観光イベント【月次リポート】香港（12月）香港経済マクロ経済倉庫陸運海運空運観光社会一般スポーツ文化・宗教政治一般小売り外食・飲食香港の最新ニュース移転登記制度、カナダ保険２社にアピール香港金融保険政策・法律・規制続落、ハンセン指数は0.6％安＝香港株式香港金融金融一般証券反発、ハンセン指数は1.5％高＝香港株式香港金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事韓国大統領に李在明氏、３年ぶりの革新政権政治マクロ経済社会一般政治一般選挙外交更新ミャンマー５月ＰＭＩ、前月から改善も節目割れPICK UP経済マクロ経済統計その他製造NEW中国政府が車価格競争にメスPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ