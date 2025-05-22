ＮＺ４月貿易収支、３カ月ぶり黒字

ニュージーランドＮＺ４月貿易収支、３カ月ぶり黒字経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計貿易貿易統計１～４月の造船受注、11％減の3069万ＤＷＴ中国製造貿易統計その他製造海運NEWキャセイの４月旅客、36％増の237万人香港運輸貿易統計空運観光NEW海外からの証券投資が大幅減、１Ｑ国際収支台湾金融マクロ経済統計金融一般証券NEWＮＺ４月貿易収支、３カ月ぶり黒字ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第23回＞今週はＲＢＡに注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW対米輸出４カ月ぶり減少、車4.8％減日本経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料医薬品NEWオーストラリアの最新ニュース豪の住宅建設、生産性が大幅悪化オーストラリア建設マクロ経済建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制NEW豪新築住宅、目標に26万戸不足 供給が過去10年で最低水準オーストラリア建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWＮＡＢが出社１日増加要請、社員は猛反発オーストラリア金融統計金融一般雇用・労務各国・地域のトップ記事香港観光振興へ９スポットに焦点PICK UP観光観光政策・法律・規制NEW台湾ハイテク展、ＡＩが主役PICK UP独自ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW韓国国交60年で日韓相互レーン観光観光政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ