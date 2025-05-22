貴州の１～４月経済統計、鉱工業は9.8％増

中国貴州貴州の１～４月経済統計、鉱工業は9.8％増経済NEW国・地域中国貴州業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計貴州の１～４月経済統計、鉱工業は9.8％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW江蘇の１～４月経済統計、鉱工業は8.1％増中国江蘇経済マクロ経済統計NEWコールドチェーンの物流総額、１Ｑは４％増中国運輸統計自動車食品・飲料倉庫陸運NEW対米輸出４カ月ぶり減少、車4.8％減日本経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料医薬品NEW四川の１～４月経済統計、鉱工業は7.1％増中国四川経済マクロ経済統計北京の１～４月経済統計、鉱工業は6.6％増中国北京経済マクロ経済統計中国の最新ニュース浙江省のＡＩ産業、27年に１兆元規模へ中国浙江ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器政策・法律・規制NEW４月の訪日中国人77万人、同月最多を記録中国観光統計空運観光NEWＬＰＲ0.1％引き下げ、１年物は3.0％に中国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港観光振興へ９スポットに焦点PICK UP観光観光政策・法律・規制NEW台湾ハイテク展、ＡＩが主役PICK UP独自ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW韓国国交60年で日韓相互レーン観光観光政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ