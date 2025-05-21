４月の自動車産業、生産・輸出が減少

韓国４月の自動車産業、生産・輸出が減少車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計自動車統計四川の１～４月経済統計、鉱工業は7.1％増中国四川経済マクロ経済統計NEW北京の１～４月経済統計、鉱工業は6.6％増中国北京経済マクロ経済統計NEW乗用車市場で価格競争進む ＮＥＶの値下げ幅大きく中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW衛星ナビ産業の24年生産、７％増の5758億元中国ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器NEW１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる中国経済マクロ経済統計財政NEW１Ｑの製造業生産額、５四半期連続プラス台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属機械車部品NEW韓国の最新ニュース錦湖タイヤ火災、他工場動員も生産減必至韓国車両自動車ゴム・皮革車部品NEWＳＫＴハッキング、名前などの情報も流出か韓国ＩＴＩＴ一般通信社会一般NEW電池分野の特許技術確保、ＬＧエナが授賞式韓国車両自動車ＩＴ一般車部品各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ