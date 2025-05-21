１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる

中国１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計財政自動車統計四川の１～４月経済統計、鉱工業は7.1％増中国四川経済マクロ経済統計NEW北京の１～４月経済統計、鉱工業は6.6％増中国北京経済マクロ経済統計NEW乗用車市場で価格競争進む ＮＥＶの値下げ幅大きく中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW衛星ナビ産業の24年生産、７％増の5758億元中国ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器NEW１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる中国経済マクロ経済統計財政NEW１Ｑの製造業生産額、５四半期連続プラス台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属機械車部品NEW中国の最新ニュース海南の主要産業エリア、１Ｑは２％増収中国海南経済マクロ経済統計設備投資NEWＬＰＲ0.1％引き下げ、１年物は3.0％に中国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW三生製薬、抗体薬をファイザーに供与中国遼寧医薬保健医療医薬品バイオ政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ