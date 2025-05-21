次期大統領に求める政策、「経済再生」最多

韓国次期大統領に求める政策、「経済再生」最多政治NEW国・地域韓国業種政治関連タグ韓国マクロ経済政治一般ＧＤＰ次期大統領に求める政策、「経済再生」最多韓国政治マクロ経済政治一般NEW財閥４社、５千億ペソ投資へ 旺盛な国内需要を取り込みフィリピン経済マクロ経済インフラ設備投資小売りNEW【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第９回 ラオス、中国によるランドリンク国土改造ASEAN経済マクロ経済不動産倉庫環境NEWデジタル経済の発展目標、ＧＤＰ比１割超へ中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制ＧＤＰ3.1％増、１～３月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ＧＤＰ3.1％増、１～３月 駆け込みで輸出増、消費は低調タイ経済マクロ経済貿易統計自動車金融一般設備投資観光政策・法律・規制韓国の最新ニュース造船大手３社、設備投資に計2500億円韓国製造その他製造設備投資韓国人は酒・外国人は食品、新世界免税店韓国商業小売りトヨタの認定中古車、全国４カ所で販売韓国車両自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ