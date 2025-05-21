海南省の社会物流総額、１Ｑは５％増

中国海南海南省の社会物流総額、１Ｑは５％増運輸NEW国・地域中国海南業種運輸関連タグ中国農林・水産その他製造倉庫陸運海運空運統計貿易環境貿易統計海南省の社会物流総額、１Ｑは５％増中国海南運輸貿易統計その他製造農林・水産倉庫陸運海運空運環境NEW２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW輸出受注額が４月の最高、前倒し需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW４月のコメ輸出、中国向けが最多の６万トンミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW１～４月の宝石類貿易額は2.44億米ドルカンボジア鉄鋼貿易統計宝石・宝飾品NEW４月輸出、前年同月比16.4％増 関税前駆け込みで電気電子２桁増マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュース国投集団が生物製造業に本腰、投資40億元超中国製造保健医療化学一般バイオその他製造NEWデジタル経済の発展目標、ＧＤＰ比１割超へ中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制アウトレット売上高、24年は4.5％増中国商業統計その他サービス小売りNEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ