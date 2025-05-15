米小売売上高0.1％増、減速は関税影響か

米国米小売売上高0.1％増、減速は関税影響か経済NEW国・地域米国業種経済関連タグ日本米国自動車電機食品・飲料小売りマクロ経済統計自動車統計上海市の自動車専用道、１Ｑの通行量４％増中国上海運輸統計陸運社会一般NEW３月の保険料収入、7.5％増の3094万ドルカンボジア金融統計保険NEW１～３月ＧＤＰ成長率4.4％ 駆け込み輸出需要と内需が下支えマレーシア経済マクロ経済統計財政NEW４月の電動車販売、新車シェア20％超えインドネシア車両統計自動車電機NEW交通事故死、過去最多を更新 ３年連続１万人超、当局が危機感フィリピン社会統計自動車二輪車社会一般事件政策・法律・規制NEW乗用車販売業界の成長率、７～９％の予想インド車両統計自動車車部品NEW日本の最新ニュースニチレイ、10年後の海外売上比率40％に日本食品決算食品・飲料供給網での価格転嫁定着へ、改正下請法が成立日本製造その他製造政策・法律・規制NEWブラジル鳥インフル、検出自治体の鶏肉輸入停止日本食品貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計NEWミャンマー日本企業が港湾運営撤退へ、政変が影響PICK UP経済インフラ社会一般事件政治一般政策・法律・規制NEW中国農民工の増加率１％割れ続くPICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ