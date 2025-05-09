日本【マーケット情報】商品市況（2025年05月08日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年05月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースＦＲＢが政策金利据え置き、３会合連続米国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWニデックの申し立て却下、ＴＯＢ対抗策日本車両精密機器証券政策・法律・規制車部品NEW〔アジア人事〕サカタのタネ日本経済マクロ経済農林・水産各国・地域のトップ記事中国輸出品、８割「買いたい」PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW香港老舗飲食チェーンが倒産PICK UPサービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食更新台湾４月輸出、単月２位の高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ