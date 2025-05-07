アジア【月次リポート】自動車ニュース（25年４月）鴻海が日本でバス生産計画、三菱自との協業も車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国日本自動車イベント関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（25年４月） 鴻海が日本でバス生産計画、三菱自との協業もアジア車両自動車イベントNEW【月次リポート】自動車ニュース（25年３月） スマホのシャオミ、27年に海外でＥＶ展開アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（25年２月） マツダ、タイでＳＵＶ電動化に220億円投資アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（25年１月） スズキ、インドで世界戦略電動スクーター公開アジア車両自動車二輪車車部品【月次リポート】自動車ニュース（24年12月） ホンダと日産が経営統合、協議を開始アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（24年11月） 米・トランプ前大統領が再選、高関税打ち出すアジア車両自動車政治一般外交日本の最新ニュース北方領土コンブ漁交渉妥結、入漁料減日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ