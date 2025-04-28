高速鉄道、中部区間の工期７カ月延長

タイ高速鉄道、中部区間の工期７カ月延長運輸NEW国・地域タイ業種運輸関連タグタイ建設・プラント陸運政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送高速鉄道、中部区間の工期７カ月延長タイ運輸建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW南北高速鉄道、着工期限は26年末＝政府決議ベトナム運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制西ジャワ州政府、鉄道11路線の復活計画インドネシア運輸インフラ建設・プラント陸運観光運輸省、ビル通過の鉄道敷設を検討タイ運輸陸運ロンタイン空港までの新鉄道、ＨＣＭが提案ベトナム運輸陸運ラオス・中国国際列車２周年、48万人が利用ラオス運輸統計陸運観光タイの最新ニュース名義貸しの摘発、調査範囲4.7万社に拡大タイ経済政策・法律・規制21～25日為替：＄１＝33.16～33.53バーツタイ金融金融一般NEW工業省、違法操業の鉄鋼工場を摘発タイ鉄鋼鉄鋼・金属社会一般事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ