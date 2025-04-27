大手企業景況感、２Ｑも悪化が改善上回る

香港大手企業景況感、２Ｑも悪化が改善上回る経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務貿易統計青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEWマツダの中国販売、１～３月は31％減中国車両貿易統計自動車NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW大手企業景況感、２Ｑも悪化が改善上回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュース「杭州六小竜」を香港誘致へ 行政長官、香港の優位性アピール香港経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEW空港拡張工事で収賄、下請け会社の社員起訴香港社会建設・プラント空運社会一般事件雇用・労務本土客は「香港らしさ」重視 議員調査、政府に保護強化を訴え香港観光統計観光文化・宗教各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ