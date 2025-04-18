日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月17日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニューススバル、新型ＥＶを披露＝ＮＹ自動車ショー米国車両自動車NEWホンダ「シビック」、米に生産移管日本車両貿易自動車NEW主食米の輸入枠拡大を、日米関税協議で議論か日本農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国消費は飲食・グルメが最多PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽メディア社会一般外食・飲食NEW台湾ＴＳＭＣ、成長予想を維持PICK UPＩＴ貿易決算ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国「米関税で景気下振れ懸念」PICK UP金融マクロ経済貿易金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ