３月のＣＰＩ上昇率3.34％、５カ月連続下落

インド３月のＣＰＩ上昇率3.34％、５カ月連続下落経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド食品・飲料建設・プラントマクロ経済統計ＣＰＩ３月のＣＰＩ上昇率3.34％、５カ月連続下落インド経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW天津の３月ＣＰＩ、0.1％下落中国天津経済マクロ経済統計浙江の３月ＣＰＩ、0.4％下落中国浙江経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、３月は0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の３月ＣＰＩ、２カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計北京の３月ＣＰＩ、0.4％下落＝２カ月連続中国北京経済マクロ経済統計インドの最新ニュースゴールドマン、人材関連企業の過半数株取得インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW３月の商用車販売、４社がプラス成長インド車両統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEWウィプロ、シンガポールのサプリ新興に投資インド食品食品・飲料保健医療金融一般各国・地域のトップ記事香港米国向け普通小包の集荷停止PICK UP運輸貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾罷免活動巡り６人を勾留PICK UP政治事件政治一般選挙NEW韓国窮地の電動キックボードPICK UPサービスその他サービス陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ