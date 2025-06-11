ベトナム【シン・ベトナム街道】軍政下のミャンマー（第３回）社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナムミャンマー社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載シン・ベトナム街道シン・ベトナム街道【シン・ベトナム街道】軍政下のミャンマー（第３回）ベトナム社会社会一般文化・宗教NEW【シン・ベトナム街道】居残りのテト（第２回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】ハノイ生活再始動（第１回）ベトナム社会社会一般ベトナムの最新ニュース25年成長率予測６％に据え置き、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済NEWホーチミン１区複合ビル、10年ぶり再始動へベトナム経済設備投資政策・法律・規制ハノイメトロ２号線のデポ、10月着工へベトナム運輸インフラ陸運各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ