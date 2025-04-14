浙江の３月ＣＰＩ、0.4％下落

中国浙江浙江の３月ＣＰＩ、0.4％下落経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ浙江の３月ＣＰＩ、0.4％下落中国浙江経済マクロ経済統計NEW遼寧のＣＰＩ、３月は0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計NEW広東省の３月ＣＰＩ、２カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計NEW北京の３月ＣＰＩ、0.4％下落＝２カ月連続中国北京経済マクロ経済統計NEWバングラの３月の消費者物価、9.35％上昇バングラデシュ経済マクロ経済食品・飲料繊維その他サービス外食・飲食NEW３月ＣＰＩは0.1％下落、２カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計中国の最新ニュース車載動力電池の搭載量、３月は６割増中国車両貿易統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道車部品NEW３月の中古車販売３％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWＢＭＷの中国販売、25年１Ｑは17％減に中国車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港財政長官「香港にチャンス」PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制NEW中国３月の新車販売は８％増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾中国製品の迂回防止が焦点にPICK UP経済マクロ経済貿易二輪車鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ