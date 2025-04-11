世界貿易センター、貿易強化で深センと提携

マレーシア世界貿易センター、貿易強化で深センと提携経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグ中国マレーシアマクロ経済貿易ＣＰＩ３月ＣＰＩは0.1％下落、２カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW世界貿易センター、貿易強化で深センと提携マレーシア経済マクロ経済貿易NEW中銀、金利0.25％引き下げ ２会合ぶり、物価上昇圧力緩和フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げタイ経済マクロ経済その他製造観光３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計ハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇ベトナム経済マクロ経済統計マレーシアの最新ニュース習主席、15～17日にマレーシア訪問＝報道官マレーシア政治マクロ経済貿易政治一般外交NEW製菓キーサン、ガス供給再開で工場フル稼働マレーシア食品食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW米関税問題、中国政府と対応を協議マレーシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事中国４月の車販売、モーターショーが「起爆剤」PICK UP車両貿易自動車政策・法律・規制NEW香港長和が反論、パナマ運河巡る「違反」指摘にPICK UP運輸海運政治一般NEW台湾関税90日猶予も危機感拭えずPICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント農林・水産金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ