３月就業者19.3万人増、建設・製造減少続く

韓国３月就業者19.3万人増、建設・製造減少続く経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率３月就業者19.3万人増、建設・製造減少続く韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW２月失業率3.8％、３カ月ぶり下落フィリピン経済統計雇用・労務NEW２ＱのＧＤＰ成長率2.5％、香港大予測香港経済マクロ経済統計サバ州、農村経済活性化へ６カ年計画始動マレーシア経済マクロ経済農林・水産雇用・労務政治一般政策・法律・規制ハリラヤ消費は控えめ、経済堅調もマレーシア経済マクロ経済食品・飲料社会一般文化・宗教【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計韓国の最新ニュース健全財政強調も赤字拡大、尹前政権韓国経済マクロ経済統計財政NEW尹氏の罷免「受け入れる」76.9％＝世論調査韓国政治統計政治一般堀場製作所、ウエハー検査装置社を買収韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ