テスラ上海工場、１Ｑ販売台数が４年最多

中国上海テスラ上海工場、１Ｑ販売台数が４年最多車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国米国自動車車部品その他製造統計自動車統計広汽集団の新車販売、３月は3.0％減中国広東車両統計自動車NEW北汽新能源の３月販売、９割増の1.4万台中国北京車両統計自動車NEW長安汽車の３月販売、3.5％増の26.8万台中国重慶車両貿易統計自動車NEW千里科技の３月販売、37％増の6185台中国重慶車両統計自動車NEWテスラ上海工場、１Ｑ販売台数が４年最多中国上海車両統計自動車その他製造車部品NEW賽力斯の３月販売、34％減の2.4万台中国重慶車両統計自動車NEW中国の最新ニュース賽力斯の３月販売、34％減の2.4万台中国重慶車両統計自動車NEW白酒の茅台、24年決算は過去最高益中国貴州食品決算食品・飲料NEWフィッチ、中国国債格下げ＝公的債務拡大で中国経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事香港相互関税、香港の貿易に影響PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWミャンマー軍政トップが首脳会議出席、支援協議PICK UP政治社会一般事件政治一般外交災害NEW中国米相互関税が経済押し下げへPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ