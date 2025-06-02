４月産業統計、生産・投資がプラス

韓国４月産業統計、生産・投資がプラス経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計自動車統計４月産業統計、生産・投資がプラス韓国経済マクロ経済統計NEW５月の輸出1.3％減 半導体は最高額、米関税の影響も韓国経済マクロ経済貿易統計NEWいすゞ、１～４月のトラック市場シェア43％フィリピン車両統計自動車NEW銀行貸出残高、４月は11.2％増フィリピン金融統計金融一般NEW昨年度のＧＤＰ成長率6.5％ 景気減速の懸念払拭はまだ先かインド経済マクロ経済統計NEW【中国自動車ランキング】４月中国車両統計自動車韓国の最新ニュースＥＶメーカー14社、火災予防で無償点検へ韓国車両自動車政策・法律・規制現代自の労組、４兆ウォンの成果給を要求韓国車両自動車雇用・労務NEWＬＧ、ＤＣ用冷却装置の実証事業を開始韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー地震の経済損失3.8兆チャットに、総司令官PICK UP政治統計社会一般政治一般財政災害NEW香港域外技術人材、８職種を誘致PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療建設・プラント海運空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾鴻海、25年売上高７兆元超へPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ