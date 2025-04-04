豪２月の貿易黒字さらに縮小、輸出が減少

オーストラリア豪２月の貿易黒字さらに縮小、輸出が減少経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本鉱業マクロ経済統計貿易貿易統計豪２月の貿易黒字さらに縮小、輸出が減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計鉱業NEW豪ＮＺ進出日系企業、25年景況感は大きく改善オーストラリア経済マクロ経済統計NEWＥＵの中国車輸入、５年で17倍＝最大輸入元中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制海南省の輸出額、１～２月は6.3％減中国海南経済マクロ経済貿易統計吉利の３月販売、54％増の23.2万台中国浙江車両貿易統計自動車上汽の３月販売は微増、３カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車オーストラリアの最新ニュース鉄鋼インフラビルド、債務不履行に直面かオーストラリア鉄鋼決算鉄鋼・金属豪州一部とＮＺの夏時間、４月６日未明終了オーストラリア社会社会一般NEW米政権の相互関税、豪は10％ 「根拠のない非友好的措置」オーストラリア経済マクロ経済農林・水産政治一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事タイ米相互関税、タイ経済に打撃PICK UP経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューターその他製造精密機器農林・水産政治一般政策・法律・規制外交NEWベトナム相互関税、ＧＤＰ12％減も経済貿易電子・コンピューター繊維政策・法律・規制外交NEWミャンマー地震死者３千人超す、軍政停戦発表PICK UP社会社会一般事件外交災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ