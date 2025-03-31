２月の香港ドル預金2.1％増、元建ても増加

香港２月の香港ドル預金2.1％増、元建ても増加金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般統計貿易統計１～２月の物流総額、5.9％増の55兆元中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運小売りNEW１～２月の鉄道貨物輸送、微増の８億トン中国運輸統計陸運海運空運NEW車業界が10年で７社に集約か ＢＹＤ・吉利が市場主導へ中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW２月の香港ドル預金2.1％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW２月製造業景気指数は「緑」、前月から上昇台湾経済マクロ経済統計NEW24年の港湾貨物輸送量、3.7％増に中国運輸統計設備投資倉庫陸運海運香港の最新ニュース資産運用アーディアン、香港に進出か香港金融金融一般証券NEW行政長官が５月中東訪問か、本土企業を引率香港経済マクロ経済政策・法律・規制香港セブンズ、過去最多13.9万人来場へ香港観光観光娯楽社会一般スポーツイベント各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ