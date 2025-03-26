日本【食とインバウンド】観光ガイドに求められる“食の通訳力”第69回観光NEW国・地域日本業種観光関連タグ日本観光関連トピックス・特集・連載食とインバウンド食とインバウンド【食とインバウンド】観光ガイドに求められる“食の通訳力” 第69回日本観光観光NEW【食とインバウンド】自治体が先導する危うすぎる認証 第68回日本観光食品・飲料観光文化・宗教【食とインバウンド】アジア競技大会がもたらすチャンス 第67回日本観光観光スポーツイベント文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食【食とインバウンド】ビジネス接待における食選び 第66回日本観光観光文化・宗教外食・飲食【食とインバウンド】米大統領選挙とムスリム旅行市場への影響 第65回日本観光観光【食とインバウンド】ムスリム客に選ばれる情報開示法 第64回日本観光観光文化・宗教外食・飲食日本の最新ニュース半導体進出で建設ラッシュ、北海道や熊本日本建設電子・コンピューター不動産建設・プラント車部品【マーケット情報】商品市況（2025年03月26日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEWカナダ、中国をＷＴＯに提訴カナダ経済貿易農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港月給中央値が２万HKドル超えPICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEWミャンマー来年度は経済成長３％目標、軍政トップPICK UP経済マクロ経済財政NEW中国ＢＹＤの24年12月期が好調PICK UP車両貿易統計決算自動車設備投資車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ